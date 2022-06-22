В Курск приедут 40 известных спортсменов

Гостями праздника станут чемпионы и призеры Олимпийских игр Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 июня в Курске пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к XXXIII Всероссийскому Олимпийскому дню. Местом главной праздничной площадки страны выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Ведущим праздника станет известный спортивный ведущий Дмитрий Губерниев.

На площади перед драматическим театром будет работать большой спортивный городок. Около 20 всероссийских спортивных федераций разместят здесь свои экспозиции, посетители смогут принять участие в испытаниях, пройти квесты и интерактивные задания. Разместятся здесь и экспозиции неолимпийских видов.

Кроме того, будет организован квест. Посетители, которые выполнят первыми задания, получат памятные призы. Также всех участников и зрителей ждет бесплатное мороженое.

Планируется, что гостями праздника в Курске станут чемпионы и призеры Олимпийских игр. Всего наш город планируют посетить порядка 40 известных спортсменов. У посетителей будет возможность пообщаться с чемпионами, взять у них автограф, сделать совместное фото. На Театральной площади организуют несколько фотозон.

По улице Ленина и Красной площади пройдет забег «Знай наших». Дистанция – 2024 метра, начало в 14:00. Также в Курске гости-олимпийцы проведут встречи с воспитанниками наших спортивных школ.

Второй площадкой Олимпийского дня в Курске станет стадион «Трудовые резервы». Там пройдут соревнования по баскетболу 3х3, мини-футболу, лапте, легкой атлетике, настольному теннису и тэг-регби. Здесь же расположится тир для стрельбы из лука, пулевой и практической стрельбы.

Кроме того, 25 и 26 июня будут организованы еще три праздничные площадки в районах: в Понырях, Пристени и Конышевке. Там тоже пройдут соревнования и различные виды активности с памятными подарками от Олимпийского комитета России.