26 июня в Курске перекроют улицу Ленина

Движение транспорта будет осуществляться по улице Радищева Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

26 июня всех курян ждет обширная программа праздничных мероприятий, приуроченных к Всероссийскому олимпийскому дню. Как сообщают в городской администрации, местом главной праздничной площадки выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Ведущим праздника будет известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев. По словам организаторов, Курская область еще ни разу не проводила столь масштабных спортивных праздников: среди гостей ожидаются около 40 олимпийских чемпионов и призеров.

Так, в 14:00 на улице Ленина будет дан старт массовому забегу под названием «Знай наших» на дистанцию 2024 метров. Его протяженность символизирует предстоящую Олимпиаду 2024 года.

В связи с забегом улица Ленина будет в это время перекрыта, движение транспорта будет осуществляться по улице Радищева.