26 июня в Курск приедет Дмитрий Губерниев

По словам организаторов, Курская область еще ни разу не проводила столь масштабных спортивных праздников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

26 июня всех курян ждет обширная программа праздничных мероприятий, приуроченных к Всероссийскому олимпийскому дню. Как сообщают в городской администрации, местом главной праздничной площадки выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Ведущим праздника будет известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Так, в 11:00 начнет работу спортивный городок на Театральной площади, а торжественное открытие Всероссийского олимпийского дня назначено на 13.00.

В 14:00 на улице Ленина будет дан старт массовому забегу под названием «Знай наших» на дистанцию 2024 метров. Его протяженность символизирует предстоящую Олимпиаду 2024 года.

По словам организаторов, Курская область еще ни разу не проводила столь масштабных спортивных праздников: среди гостей ожидаются около 40 олимпийских чемпионов и призеров. Среди них: наш земляк, именитый дзюдоист Юрий Степкин, бронзовый призер Олимпиады 2000 года в Афинах, легендарный легкоатлет Юрий Борзаковский, удививший весь мир золотым финишем на дистанции 800 метров, Вик Уайльд, двукратный олимпийский чемпион в сноуборде, и курские рапиристки Евгения Ламонова и Инна Дериглазова. У гостей Всероссийского олимпийского дня будет возможность пообщаться с легендами спорта, взять у них автограф и сделать совместное фото.

Помимо этого, на Театральной площади будут представлены около 20 Всероссийских федераций по различным видам спорта, в том числе: бобслей, санный и гребной спорт. А на стадионе «Трудовые резервы» пройдут соревнования по баскетболу 3x3, мини-футболу, лапте, легкой атлетике, настольному теннису и другим видам спорта.