В Курске автомобиль сбил восьмилетнего ребенка

Полиция ищет виновника аварии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 20 июня примерно в 19:50 на проспекте Победы в районе дома № 30. Как рассказывают в региональном УГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, во дворе жилых домов сбил несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция просит очевидцев данного ДТП обратиться в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области по телефонам: 36-70-01, 36-70-02, или по телефону 02.

Всего 20 июня в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Еще одна авария произошла на улице Малых в районе дома № 41 примерно в 19:25. По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Митцубиси Лансер», сбил несовершеннолетнюю девочку пешехода 2013 года рождения.

В результате ДТП девочка - пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.