На пожаре в Курской области погиб мужчина

В результате пожара сгорела кровать и постельные принадлежности Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в селе Иванчиково Льговского района поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 21 июня в 09:29. Горел двухквартирный жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №10 Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 09:37, справиться с огнем удалось в 09:40.

- В результате пожара сгорела кровать и постельные принадлежности на площади 3 м2, а также закопчены стены на площади 49 м2, - рассказывают в региональном МЧС.

Не обошлось без жертв. На пожаре погиб мужчина 1959 года рождения. Его тело обнаружили спасатели.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».