Курян приглашают на фестиваль семей

Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 24 июня Фото: Архив "КП"

26 июня в Курске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню российской молодежи, сообщают в городской администрации. Одно из таких – фестиваль семей и работающей молодежи. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города приглашает посетить мероприятие всех желающих.

Фестиваль будет проходить с 16:00 до 18:00 в парке имени 50-летия ВЛКСМ («Боева дача»). Участников и гостей ждет множество локаций игровой, спортивной, интеллектуальной направленности, на каждой из которой семейной командой выполняется задание, не требующее предварительной подготовки.

Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 24 июня по электронной почте spektr-kursk@inbox.ru или с 15:30 в день проведения фестиваля (стол регистрации будет находиться возле МБУ «Спортивная школа №4»).