21 июня в Курской области прогнозируют грозу и град

Курянам рекомендуют купаться только на официальных пляжах
Фото: Светлана ВОЛКОВА
МЧС предупреждает о грозах и граде 21 июня в Курской области.
- При непогоде порывы ветра будут достигать до 20 м/с. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112, - сообщили в ведомстве.
Ранее КП сообщала, что в Курчатове в этом году работают два официальных пляжа:
-городской пляж в районе гипермаркета «Линия» (улица Энергетиков, 46)
-в парке культуры и отдыха «Теплый берег» (улица Энергетиков, 24).
В Курске же работают восемь официальных пляжей:
-пляж «Здоровье», река Сейм;
-парк 50 лет ВЛКСМ у переходного моста реки Тускарь;
парк 50 лет ВЛКСМ, река Тускарь рядом с Центром ГИМС ГУ МЧС России;
-городской пляж, река Тускарь в районе улицы Олимпийская;
-пляж на реке Тускарь в районе стадиона «Локомотив»;
-пляж на реке Сейм в районе ОАО «Элеватормельмаш»;
-озеро «Ермошкино», в районе улицы Гагарина, 16;
-Кировский мост, пляж «Городской», река Тускарь.
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на воде. Обращать внимание на запрещающие знаки и пристально следить за безопасностью детей.