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Общество21 июня 2022 9:07

Куряне жалуются на неприятный запах с очистных

Мэрия провела проверку, нарушений не зафиксировано
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Информацию о неприятном запахе направили в Управление Росприроднадзора

Информацию о неприятном запахе направили в Управление Росприроднадзора

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с участившимися обращениями жителей Курска, Курского и Октябрьского районов о неприятном запахе со стороны очистных сооружений Курска, 20 июня на место выехала комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» Курска.

- В ходе проверки сбоев в работе очистных сооружений не зафиксировано, запаха, не свойственного атмосферному воздуху, не ощущалось.

Причиной резкого запаха в минувшие выходные, предположительно, могла стать работа предприятия, расположенного рядом с очистными сооружениями, - сказали в мэрии.

Информация о неприятном запахе направлена в адрес Управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Курской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий, добавили в горадминистрации.