Куряне жалуются на неприятный запах с очистных

Информацию о неприятном запахе направили в Управление Росприроднадзора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с участившимися обращениями жителей Курска, Курского и Октябрьского районов о неприятном запахе со стороны очистных сооружений Курска, 20 июня на место выехала комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» Курска.

- В ходе проверки сбоев в работе очистных сооружений не зафиксировано, запаха, не свойственного атмосферному воздуху, не ощущалось.

Причиной резкого запаха в минувшие выходные, предположительно, могла стать работа предприятия, расположенного рядом с очистными сооружениями, - сказали в мэрии.

Информация о неприятном запахе направлена в адрес Управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Курской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий, добавили в горадминистрации.