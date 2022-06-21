В Курске выпускникам-медалистам вручили награды

Высокой чести удостоились 637 выпускников, приложивших особые старания в школьные годы Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 мая в Курске прошел городской бал медалистов «Золотой резерв-2022». Мероприятие, на котором чествовали выпускников 2022, показавших наивысшие результаты в учебе за все 11 школьных лет, чествовали в торжественной обстановке на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Выпускников и их педагогов поздравили представители областной администрации, мэрии Курска, регионального парламента, руководство ведущих вузов региона.

- Поздравляю родителей, чьи дети вступили в самостоятельную жизнь, полную возможностей. Горжусь ими за то, что воспитали достойных горожан и патриотов Родины, которые не зря покоряли вершины наук, участвовали в олимпиадах, добивались результатов в творческих и спортивных соревнованиях, изучали историю своей страны и верили в себя. За ними — будущее! С праздником! - сказал мэр Курска Игорь Куцак.

Поздравить героев праздника пришли родные, друзья, руководство области и города, вузов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выпускникам вручили золотые и серебряные медали Курска «За отличную учебу». В этом году в Курске 637 медалистов, из них 478 — «золотых».

Ранее КП сообщала, что 20 июня выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по истории.

Школьники областного центра показали высокие результаты: трое ребят получили сто баллов. Среди них обучающиеся гимназии № 25, школ №№ 59, 60.

Как рассказали в комитете образования Курска, двое выпускников являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу» и своими высокими результатами единого государственного экзамена доказали принадлежность к золотому резерву города Курска.

20 июня курские выпускники сдали ЕГЭ по информатике, который проходил в компьютерной форме. В этот день на него зарегистрировано 355 человек.

Особенностью экзамена по информатике в компьютерной форме является то, что каждому участнику предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в сеть «Интернет» с установленным специализированным ПО «Станция КЕГЭ», набором стандартного ПО (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python).