В Курской области нашли два артснаряда

Артснаряды обнаружили в Золотухинском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найден ВОП времен Великой Отечественной Войны поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 июня. Взрывоопасную находку обнаружили в поселке Солнечный Золотухинского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщают, найдены были два артиллерийских снаряда калибром 75 мм и 76 мм. Они были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».