В Курске работают восемь официальных пляжей

В прошедшие выходные в регионе был зарегистрирован третий случай гибели на водоеме
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области в самом разгаре купальный сезон. Однако, как сообщают в городской администрации, он не обходится без трагедий. Так, в прошедшие выходные в регионе был зарегистрирован третий случай гибели на водоеме. В воскресенье на Курчатовском водохранилище в необорудованном для купания месте утонул 16-летний подросток.
Региональные спасатели напоминают о том, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.
В Курчатове в этом году работают два официальных пляжа:
-городской пляж в районе гипермаркета «Линия» (улица Энергетиков, 46)
-в парке культуры и отдыха «Теплый берег» (улица Энергетиков, 24).
В Курске же работают восемь официальных пляжей:
-пляж «Здоровье», река Сейм;
-парк 50 лет ВЛКСМ у переходного моста реки Тускарь;
парк 50 лет ВЛКСМ, река Тускарь рядом с Центром ГИМС ГУ МЧС России;
-городской пляж, река Тускарь в районе улицы Олимпийская;
-пляж на реке Тускарь в районе стадиона «Локомотив»;
-пляж на реке Сейм в районе ОАО «Элеватормельмаш»;
-озеро «Ермошкино», в районе улицы Гагарина, 16;
-Кировский мост, пляж «Городской», река Тускарь.
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на воде. Обращать внимание на запрещающие знаки и пристально следить за безопасностью детей.