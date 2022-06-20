В Курске работают восемь официальных пляжей

В прошедшие выходные в регионе был зарегистрирован третий случай гибели на водоеме Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в самом разгаре купальный сезон. Однако, как сообщают в городской администрации, он не обходится без трагедий. Так, в прошедшие выходные в регионе был зарегистрирован третий случай гибели на водоеме. В воскресенье на Курчатовском водохранилище в необорудованном для купания месте утонул 16-летний подросток.

Региональные спасатели напоминают о том, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.

В Курчатове в этом году работают два официальных пляжа:

-городской пляж в районе гипермаркета «Линия» (улица Энергетиков, 46)

-в парке культуры и отдыха «Теплый берег» (улица Энергетиков, 24).

В Курске же работают восемь официальных пляжей:

-пляж «Здоровье», река Сейм;

-парк 50 лет ВЛКСМ у переходного моста реки Тускарь;

парк 50 лет ВЛКСМ, река Тускарь рядом с Центром ГИМС ГУ МЧС России;

-городской пляж, река Тускарь в районе улицы Олимпийская;

-пляж на реке Тускарь в районе стадиона «Локомотив»;

-пляж на реке Сейм в районе ОАО «Элеватормельмаш»;

-озеро «Ермошкино», в районе улицы Гагарина, 16;

-Кировский мост, пляж «Городской», река Тускарь.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на воде. Обращать внимание на запрещающие знаки и пристально следить за безопасностью детей.