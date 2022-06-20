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Происшествия20 июня 2022 13:56

Курянка лишилась своих сбережений во время собеседования

Женщина стала жертвой мошенников
Источник:kp.ru
У женщины списали деньги с карты

У женщины списали деньги с карты

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 37-летняя курянка, чтобы найти работу зарегистрировалась на различных интернет-площадках. С ней связался менеджер по подбору персонала и предложил должность по специальности. Женщина знала иностранный язык, поэтому согласилась на дистанционную работу переводчика.

Первоначальное собеседование было запланировано в онлайн-формате на интернет-платформе. В ходе разговора лжеработадатель обсудил детали договора и скинул ссылку на личный банковский кабинет, куда обещал переводить заработную плату.

Когда женщина перешла по подозрительному адресу, у нее сразу списали деньги с карты. Разговор был прерван, курянка позвонила на «горячую линию» финансовой организации, а затем обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.