Курянка лишилась своих сбережений во время собеседования

У женщины списали деньги с карты Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 37-летняя курянка, чтобы найти работу зарегистрировалась на различных интернет-площадках. С ней связался менеджер по подбору персонала и предложил должность по специальности. Женщина знала иностранный язык, поэтому согласилась на дистанционную работу переводчика.

Первоначальное собеседование было запланировано в онлайн-формате на интернет-платформе. В ходе разговора лжеработадатель обсудил детали договора и скинул ссылку на личный банковский кабинет, куда обещал переводить заработную плату.

Когда женщина перешла по подозрительному адресу, у нее сразу списали деньги с карты. Разговор был прерван, курянка позвонила на «горячую линию» финансовой организации, а затем обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.