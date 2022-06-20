На Курской Коренской ярмарке будут работать девять парковок

Отдельно созданы места для парковки общественного транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году XXI Курская Коренская ярмарка пройдет в местечке Свобода Золотухинского района с 24 по 26 июня. Уже известна обширная культурная программа, которая ждет всех гостей, а теперь в региональном комитете транспорта и дорого сообщили, что во время проведения мероприятия будет предусмотрено девять парковок.

Так, для гостей парковки будут находиться на улицах Спортивной, Гражданской, Пионерской и Заводской, а также на подъезде к местечку Свобода за церковью Иоакима и Анны, на въезде в местечко Свобода на улице Мирной. На них можно разместить почти три тысячи автомобилей. В том числе 270 мест предусмотрено для маломобильных граждан.

Самые вместительные парковки для гостей расположены вблизи села Долгое. Оттуда до местечка Свобода будут курсировать шаттлы.

Также еще пять парковок на 250 мест организованы специально для участников ярмарки, на них для людей с ограниченными возможностями запланировано 27 мест.

Помимо этого, отдельно созданы места для парковки общественного транспорта.