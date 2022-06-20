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Происшествия20 июня 2022 12:54

За минувшую неделю курские спасатели порядка ста раз выезжали по тревоге

В регионе произошли 32 пожара
Кристина ГОРБАТЕНКО
Порядка 30 раз спасатели ликвидировали последствия аварий на дорогах

Порядка 30 раз спасатели ликвидировали последствия аварий на дорогах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, с 13 по 19 июня в Курской области произошли 32 пожара. Пожарно-спасательные подразделения за минувшую неделю порядка ста раз выезжали по тревоге.

Так, 14 июня предположительно в результате нарушения эксплуатации газового нагревателя выгорела кирпичная летняя кухня в Суджанском районе. А 16 июня добровольная пожарная дружина Иванинского сельского совета Курчатовского района самостоятельно ликвидировала загорание сухой травы.

Порядка 30 раз спасатели ликвидировали последствия аварий на дорогах. Также два раза группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области обезвреживала взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

19 июня произошла трагедия на водоеме в Курчатовском районе. При купании в необорудованном месте погиб подросток 2005 года рождения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что купаться можно исключительно на официальных пляжах, где за безопасностью следят спасатели. При возникновении нештатной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» или «112».