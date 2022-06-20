Курская область заняла 22 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Рейтинг включает четыре направления оценки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Санкт-Петербурге на экономическом форуме «Агентство стратегических инициатив» стали известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах по итогам 2021 года. Оценивались все 85 субъектов РФ. Так, Курская область заняла 22 место.

- Рейтинг формируется на основании мнения предпринимателей об усилиях, прилагаемых представителями регионального государственного управления, для формирования комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки – регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка МСП, - рассказывают в областной администрации.

В региональном комитете экономики сообщают, что в прошлом году инвестиции в основной капитал в Курской области составили 193 млрд рублей, что на 31,5% больше, чем годом ранее.