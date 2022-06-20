В Курске на Дериглазова потушили пожар

Информация о причине возгорания уточняется
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 июня в 13:36. Возгорание было в торговом павильоне на проспекте Дериглазова.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №8 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 13:39, справиться с огнем удалось в 13:41.
Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в подсобном помещении торгового павильона закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекается 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники.
Информация о причине возгорания уточняется.
Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».