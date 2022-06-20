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Происшествия20 июня 2022 11:50

В Курске на Дериглазова потушили пожар

Горело подсобное помещение в торговом павильоне
Кристина ГОРБАТЕНКО
Информация о причине возгорания уточняется

Информация о причине возгорания уточняется

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 июня в 13:36. Возгорание было в торговом павильоне на проспекте Дериглазова.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №8 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 13:39, справиться с огнем удалось в 13:41.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в подсобном помещении торгового павильона закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекается 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники.

Информация о причине возгорания уточняется.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».