В центре Курска продолжаются дорожные работы

Ремонтируют также Почтовую Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядная организация продолжает работы по ремонту автодороги, проходящей по улице Чехова.

Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации региона.

20 июня дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона типа SP-16. Этот вид материала изготавливается по методу объемно-функционального проектирования и является более прочным и износостойким. Согласно условиям контракта необходимо уложить более 800 тонн выравнивающего слоя. После специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

В ходе ремонта улицы обновят дорожное покрытие, крышки люков, решетки ливнеприемников, будут установлены новые дорожные знаки, перильное ограждение, искусственные дорожные неровности, а также будет нанесена горизонтальная разметка из термопластика.