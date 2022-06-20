В Курске трое выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по истории

В регионе выпускники сдают ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по истории.

И здесь школьники областного центра показали высокие результаты: трое ребят получили сто баллов. Среди них обучающиеся гимназии № 25, школ №№ 59, 60.

Как рассказали в комитете образования Курска, двое выпускников являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу» и своими высокими результатами единого государственного экзамена доказали принадлежность к золотому резерву города Курска.

20 июня курские выпускники сдают ЕГЭ по информатике, который будет проходить в компьютерной форме. В этот день на него зарегистрировано 355 человек.

Особенность экзамена по информатике в компьютерной форме - то, что каждому участнику предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в сеть «Интернет» с установленным специализированным ПО «Станция КЕГЭ», набором стандартного ПО (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python).