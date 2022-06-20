В Курской области проходят учебные стрельбы

Учения проходят в Рыльском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня на специальных полигонах Рыльского района с 10.00 до 16.00 проходят учебные стрельбы российских военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

- Прошу отнестись к этому спокойно и с пониманием, - призвал глава Рыльского района Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях:

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет.