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Политика20 июня 2022 9:39

В Курской области проходят учебные стрельбы

Жителей призывают соблюдать спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Учения проходят в Рыльском районе

Учения проходят в Рыльском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня на специальных полигонах Рыльского района с 10.00 до 16.00 проходят учебные стрельбы российских военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

- Прошу отнестись к этому спокойно и с пониманием, - призвал глава Рыльского района Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях:

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет.