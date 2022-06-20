По Курску пройдет "Экотакси"

Курян приучают к раздельному сбору мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 июня по городу проедет Экотакси.

Его расписание:

- 10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31);

- 10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20);

- 11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67);

- 11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит");

- 12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью);

- 12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Куряне смогут сдать мусор: бумагу, пластик, стекло. Волонтеры ЭкоКурска примут вторсырье, разложенное по отдельным пакетам.