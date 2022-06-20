В Курске продолжается сбор помощи беженцам

"Гуманитарку" собирают на базе АСС Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается сбор и распределение гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса и жителей ДНР и ЛНР. Наш регион направил в том числе несколько грузов на территорию Первомайского района Донецкой Народной Республики.

Для жителей передали предметы первой необходимости, продуктовые наборы, оргтехнику, строительные материалы. Кроме того, для детей отправили учебные пособия, развивающие игры, художественную литературу.

Сбор гуманитарной помощи продолжается на базе Аварийно-спасательной службы Курской области