Курские легкоатлеты завоевали восемь медалей на чемпионате России

Анастасия Кулаковская (в центре). Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Особенно удачно в столице Чувашии выступила наша землячка Анастасия Кулаковская. Она заняла три первых места – на дистанциях 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину. На дистанции 5 000 метров (беговые коляски) победу праздновал Аркадий Халотян.

Серебряными призерами стали Владимир Сергеев (1 500 м) и Юлия Бернацкая (400 м). Третьи места заняли Софья Тонких (метание копья) и Владимир Сергеев (800 м).

Как сообщалось ранее, ряды курского «Авангарда» в связи с окончанием срока трудовых договоров покинули три футболиста. Это вратарь Максим Богатырев (13 игр, 23 пропущенных мяча), защитник Роман Романов (17 игр, один гол) и полузащитник Дмитрий Садов (девять игр, два гола).