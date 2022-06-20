За сутки ковид подтвердился у 30 курян

В регионе продолжается вакцинация Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 20 июня в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 118 982 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 30 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 234 человека, на ИВЛ – восемь (четыре – инвазивная, четыре – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2485 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 760 800 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 728 288.