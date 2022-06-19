Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2022 20:09

Под Курском утонул подросток

Трагедия произошла на Курчатовском водохранилище
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными на воде

Курян просят быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня в 19:05 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Курчатовском водохранилище Курчатова.

К месту происшествия были направлены:

По прибытию обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщили в МЧС региона.

Информация уточняется.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

Курские спасатели в очередной раз напоминают о простых, но важных правилах безопасности на водоемах.

Выбирайте для отдыха официальные оборудованные пляжи.

Купаться пьяным опасно. Анализ происшествий на воде по итогам прошлых лет показывает, что основной причиной гибели взрослых является купание в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МЧС.