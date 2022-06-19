Под Курском утонул подросток

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня в 19:05 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Курчатовском водохранилище Курчатова.

К месту происшествия были направлены:

По прибытию обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщили в МЧС региона.

Информация уточняется.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

Курские спасатели в очередной раз напоминают о простых, но важных правилах безопасности на водоемах.

Выбирайте для отдыха официальные оборудованные пляжи.

Купаться пьяным опасно. Анализ происшествий на воде по итогам прошлых лет показывает, что основной причиной гибели взрослых является купание в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МЧС.