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Здоровье19 июня 2022 6:39

За сутки ковид подтвердился у 31 курянина

Новых летальных случаев нет
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация против ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 19 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 118 952 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 31 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 225 человек, на ИВЛ – восемь (пять – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день от ковид с начала пандемии скончались 2485 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 760 776 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 728 267.