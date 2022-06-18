В Прямицыно Курской области ремонтируют дороги

Работы должны завершить до 15 декабря этого года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске и области продолжаются ремонтные работы на дорогах. Так, по региональной программе ремонта дорог в малых городах и поселках приведут в порядок и 19 участков проезжей части в поселке Прямицыно.

На многих улицах не только обновят проезжую часть, но и заменят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, нанесут разметку, а также установят новые знаки.

Как рассказывают в областной администрации, выбранные для ремонта улицы попали в этот список благодаря обращениям местных жителей, а также по результатам обследования, которое провела специальная комиссия. Специалисты выявили, на каких участках больше всего ям и выбоин. Самые проблемные попали в список по ремонту. Рядом с этими дорогами есть и больница, и школа, и детский сад, и ряд других социально значимых объектов.

Согласно контракту ремонт должны завершить до 15 декабря этого года. Сейчас работы идут с опережением графика.