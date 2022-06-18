В Курской области за сутки коронавирусом заразились 33 человека

В области снижается количество заболеваний коронавирусом за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 18 июня, в Курской области коронавирусом заболели еще 33 человека. Всего в регионе зарегистрирован 118 921 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 226 пациентов, на ИВЛ – восемь (три – инвазивная, пять – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2485 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 760 651 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 728 215.