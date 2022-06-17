18 июня в Курской области прогнозируют дожди и грозы

В регионе будет облачно с прояснениями Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июня в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти ночью 2-7, днем 7-12, при грозах порывы до 16 м/с. Температура: - ночью 8-13°, днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Больше 32 тысяч цветов украсят улицу Ленина.

Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Этой весной жителей и гостей Курска радовали тюльпаны различных окрасок. Сейчас период их цветения завершен.

Им на смену высаживают петунии и бегонии. Всего 32460 цветов украсят главную улицу нашего города. Об этом сообщили в мэрии Курска.

В Георгиевском сквере убирают аварийные деревья. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, планируют спилить 36 деревьев.

- Все зеленые насаждения были признаны аварийными специальной комиссией, - пояснили чиновники.

Планируется, что взамен снесенных деревьев в рамках проведения реконструкции сквера посадят новые деревья и кустарники.