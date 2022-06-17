Курская область проведет ремонтно-восстановительные работы на соцобъектах Первомайского района ДНР

Курская область будет оказывать помощь в восстановлении ключевых объектов района, сообщает администрация региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В начале июня Курская область взяла шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики. Курская область будет оказывать помощь в восстановлении ключевых объектов района, сообщает администрация региона.

В первую очередь будут отремонтированы социальные объекты - четыре детских сада, 12 школ, амбулатория, ФАПы, четыре дома культуры, административное здание, школа искусств.

- Восстановление будет проводиться поэтапно. Уже сделан косметический ремонт в детском саду комбинированного вида «Алиса» в поселке Мангуш. Строители восстанавливают амбулаторию в Урзуфе и детский сад в поселке Камышеватое, - рассказал вице-губернатор Алексей Дедов.

Курская область поможет и в ремонте 179 домовладений.

Окажут помощь системе образования Первомайского района: приобретены учебники, закуплен инвентарь и бытовая техника. Часть учебных пособий уже доставлена в виде гуманитарной помощи.

Кроме того, из средств благотворительного марафона «Мир детства» закупили оргтехнику, книги и игрушки в детские сады.