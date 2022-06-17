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Общество17 июня 2022 19:15

На Курской Коренской ярмарке можно будет пройти комплексное медобследование

Посетителей ждут 25 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ярмарка пройдет с 24 по 26 июня в Свободе

Ярмарка пройдет с 24 по 26 июня в Свободе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На площадке, организованной комитетом здравоохранения региона, во время проведения Курской Коренской ярмарки будут работать специалисты Центра здоровья городской больницы №3.

Посетителей ожидают 25 июня на площадке за главным выставочным павильоном.

Можно будет пройти бесплатное комплексное медицинское обследование, которое включает в том числе:

измерение роста, веса, расчет индекса массы тела с помощью аппаратно-программного комплекса;

скрининг сердца компьютеризированной системой «Кардивизор», предназначенной для оценки функционального состояния сердца;

определение общего холестерина и глюкозы в крови с помощью биохимического экспресс-анализатора;

оценку состояния дыхательной системы с помощью спирографа;

измерение степени насыщения артериального гемоглобина кислородом с помощью пульсоксиметра и другое.

Также все желающие смогут получить консультации врачей-специалистов Центра здоровья, которые дадут рекомендации по коррекции образа жизни, пищевого рациона.

В один из дней ярмарки специалисты областной станции переливания крови организуют запись в реестр доноров стволовых клеток.

Кроме того, будет работать передвижной флюорограф.