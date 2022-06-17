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Спорт17 июня 2022 13:39

В Курске отремонтируют школу бокса

Общая стоимость работ — 2,5 миллиона рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ремонт идет в рамках программы «Народный бюджет»

Ремонт идет в рамках программы «Народный бюджет»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках программы «Народный бюджет» отремонтируют школу бокса. Спортивное учреждение находится в Сеймском округе на улице Краснополянская.

Общая стоимость работ — 2,5 млн рублей.

Из них 1 526 782 рубля предназначено на ремонт внутреннего электроснабжения и электроосвещения здания школы. Уже выполнено 70% работ, а их завершение планируется на месяц раньше заявленного срока.

Ремонт теплопункта обойдется в 947 тысяч. Одновременно с закупкой оборудования, идет демонтаж устаревших частей теплоузла. На сегодняшний день на сроки работ влияют санкции в части закупки импортного оборудования, но все же работы будут завершены в изначально установленные сроки, сообщает мэрия Курска.