В Курске сыграет оркестр под открытым небом

Мероприятия проходят в рамках проекта "Музыка для всех" Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июня в 19:00 на Театральной площади в рамках проекта «Музыка для всех» состоится концерт памяти курянина, музыканта Ильи Кальмана.

На нем выступят оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана, художественный руководитель и главный дирижер – Эдуард Кальман, а также солисты филармонии – Светлана Саркисян, Варда Саакян, Лилия Разинькова, Василий Домашев, Андрей Капралов, камерный хор (руководитель – Анастасия Фомина). Ведущий – Александр Швачунов.

Курян приглашают на Театральную площадь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, на минувших выходных состоялся концерт симфонического оркестра совместно с солистами филармонии в рамках проекта «Музыка для всех».

Концертную программу представили заслуженная артистка РФ Ирина Стародубцева, Наталья Вакуленко, Светлана Саркисян, Андрей Капралов и Никита Овчинников. По ее окончании в 21.00 курянам показали семейную комедию «Артек. Большое путешествие».