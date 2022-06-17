В Курске сыграет оркестр под открытым небом

Мероприятия проходят в рамках проекта "Музыка для всех"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
18 июня в 19:00 на Театральной площади в рамках проекта «Музыка для всех» состоится концерт памяти курянина, музыканта Ильи Кальмана.
На нем выступят оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана, художественный руководитель и главный дирижер – Эдуард Кальман, а также солисты филармонии – Светлана Саркисян, Варда Саакян, Лилия Разинькова, Василий Домашев, Андрей Капралов, камерный хор (руководитель – Анастасия Фомина). Ведущий – Александр Швачунов.
Курян приглашают на Театральную площадь
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Напомним, на минувших выходных состоялся концерт симфонического оркестра совместно с солистами филармонии в рамках проекта «Музыка для всех».
Концертную программу представили заслуженная артистка РФ Ирина Стародубцева, Наталья Вакуленко, Светлана Саркисян, Андрей Капралов и Никита Овчинников. По ее окончании в 21.00 курянам показали семейную комедию «Артек. Большое путешествие».