Елена Российская стала и.о. председателя комобраза Курска

В регионе продолжаются выпускные экзамены Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня и.о. председателя комитета образования Курска назначена Елена Российская.

- До этого она работала заместителем председателя комитета образования области, затем — города. Елена Николаевна работает в системе образования с 1995 года.

Предыдущий глава комитета образования Курска Сергей Белкин накануне ушел на пенсию, сообщили в мэрии города.

Как ранее писала КП, в регионе проходят выпускные экзамены. Результаты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - уже известны.

В этом году в Курске более 600 выпускников-медалистов.