Елена Российская стала и.о. председателя комобраза Курска

В регионе продолжаются выпускные экзамены
Фото: Светлана ВОЛКОВА
17 июня и.о. председателя комитета образования Курска назначена Елена Российская.
- До этого она работала заместителем председателя комитета образования области, затем — города. Елена Николаевна работает в системе образования с 1995 года.
Предыдущий глава комитета образования Курска Сергей Белкин накануне ушел на пенсию, сообщили в мэрии города.
Как ранее писала КП, в регионе проходят выпускные экзамены. Результаты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - уже известны.
В этом году в Курске более 600 выпускников-медалистов.