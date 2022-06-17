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Общество17 июня 2022 10:52

Елена Российская стала и.о. председателя комобраза Курска

В системе образования она работает с 1995 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе продолжаются выпускные экзамены

В регионе продолжаются выпускные экзамены

Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня и.о. председателя комитета образования Курска назначена Елена Российская.

- До этого она работала заместителем председателя комитета образования области, затем — города. Елена Николаевна работает в системе образования с 1995 года.

Предыдущий глава комитета образования Курска Сергей Белкин накануне ушел на пенсию, сообщили в мэрии города.

Как ранее писала КП, в регионе проходят выпускные экзамены. Результаты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - уже известны.

В этом году в Курске более 600 выпускников-медалистов.