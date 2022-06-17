Разрушения в обстрелянном ВСУ курском селе устранят до 10 июля

Пострадавших нет, сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты оценивают ущерб после утреннего обстрела Гордеевки Кореневского района Курской области.

Серьезных разрушений нет. Повреждено несколько домовладений, потребуется замена окон.

- Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию.

По моему поручению в Гордеевку выехал мой заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий. Он лично пообщается с местными жителями и выяснит, какая помощь, в том числе нематериальная, необходима на местах, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Это уже второй обстрел ВСУ приграничного района Курской области за неделю. 15 июня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем российские пограничники подавили нападение.