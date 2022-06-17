Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 июня 2022 9:34

Разрушения в обстрелянном ВСУ курском селе устранят до 10 июля

17 июня атаке подвергся населенный пункт Гордеевка
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пострадавших нет, сообщил глава региона

Пострадавших нет, сообщил глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты оценивают ущерб после утреннего обстрела Гордеевки Кореневского района Курской области.

Серьезных разрушений нет. Повреждено несколько домовладений, потребуется замена окон.

- Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию.

По моему поручению в Гордеевку выехал мой заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий. Он лично пообщается с местными жителями и выяснит, какая помощь, в том числе нематериальная, необходима на местах, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Это уже второй обстрел ВСУ приграничного района Курской области за неделю. 15 июня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем российские пограничники подавили нападение.