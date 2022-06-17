Еще 36 курян заболели коронавирусом

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 17 июня, в Курской области коронавирусом заразились еще 36 человек. Всего в регионе зарегистрировано 118 888 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 240 пациентов, на ИВЛ – 9 (3 – инвазивная, 6 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, с начала пандемии на сегодняшний день скончались 2485 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 760 282 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 727 795.