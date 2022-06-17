В Суджанском районе Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы будут проходить до 26 июня Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 17 по 26 июня на территории Суджанского района будут проходить очередные учебные стрельбы. Об это сообщили в районной администрации.

Учения будут длиться с 09:00 до 15:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием к происходящему.

Ранее КП сообщала об обстреле утром 17 июня села Гордеевка в Кореневском районе.

-Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных, - заявил губернатор Роман Старовойт.