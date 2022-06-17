По Курску проехал «Троллейбус финансовой грамотности»

Маршрут начался с Красной площади и продолжался по пути следования троллейбуса №1 Фото: УМВД России по Курской области.

16 июня сотрудники региональной полиции, специалисты курского отделения Банка России и областной администрации рассказали пассажирам необычного троллейбуса, как действуют мошенники, и как легко их распознать, не позволив украсть деньги.

Маршрут «Троллейбуса финансовой грамотности» начался с Красной площади и продолжался по пути следования троллейбуса №1.

Курянам рассказали о самых распространенных схемах обмана, показали признаки настоящих банкнот и затронули актуальную тему – ближайшего летнего отдыха.

- Многие куряне уже начали бронировать в отелях. И здесь велика вероятность попасть на фишинговый сайт, созданный мошенниками. В этом случае как никогда бдительность не будет лишней. Необходимо задавать уточняющие вопросы администратору, просить дополнительные фотографии и внимательно смотреть на реквизиты, куда перечисляются средства. Если указаны данные физлица – стоит остановиться, - информируют в региональном УМВД.