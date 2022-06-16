До 2024 года для Курска могут закупить 22 новых трамвая

В городе проведут реконструкцию трамвайных путей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область с компанией «Мовиста Регионы» подписали протокол о намерениях по модернизации электротранспорта Курска.

После заключения концессии планируется приобрести 22 трамвая, реконструировать более 42 километров трамвайных путей и контактной сети, отремонтировать трамвайное депо и тяговые подстанции. Инвестиции — более 12 млрд рублей. Реализовать проект предполагается в течение ближайших двух лет.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что Курской области в 2022 году передадут 50 новых автобусов, в 2023 – 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В ближайшее время будет начата процедура заключения лизинговых контрактов на поставку транспортных средств между перевозчиками и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Общий объем финансирования на реализацию федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в период 2022-2024 годы по стране составляет 9,9 млрд рублей. Федеральная поддержка предполагается с применением механизма лизинга путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости