17 июня в Курской области пройдут дожди и грозы

Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня в Курской области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура: - ночью 8-13°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Больше 32 тысяч цветов украсят улицу Ленина.

Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Этой весной жителей и гостей Курска радовали тюльпаны различных окрасок. Сейчас период их цветения завершен.

Им на смену высаживают петунии и бегонии. Всего 32460 цветов украсят главную улицу нашего города. Об этом сообщили в мэрии Курска.