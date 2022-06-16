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Общество16 июня 2022 14:10

17 июня в Курской области пройдут дожди и грозы

Днем столбик термометра поднимется до +26
Ольга ДАНИЛОВА
Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы

Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня в Курской области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура: - ночью 8-13°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Больше 32 тысяч цветов украсят улицу Ленина.

Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Этой весной жителей и гостей Курска радовали тюльпаны различных окрасок. Сейчас период их цветения завершен.

Им на смену высаживают петунии и бегонии. Всего 32460 цветов украсят главную улицу нашего города. Об этом сообщили в мэрии Курска.