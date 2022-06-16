В центре Курска высадят больше 32 тысячи петуний и бегоний

Клумбы обновят на улице Ленина
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Больше 32 тысяч цветов украсят улицу Ленина.
Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Этой весной жителей и гостей Курска радовали тюльпаны различных окрасок. Сейчас период их цветения завершен.
Им на смену высаживают петунии и бегонии. Всего 32460 цветов украсят главную улицу нашего города. Об этом сообщили в мэрии Курска.
В Георгиевском сквере убирают аварийные деревья. Об этом сообщили в мэрии Курска.
Как рассказали в комитете городского хозяйства, планируют спилить 36 деревьев.
- Все зеленые насаждения были признаны аварийными специальной комиссией, - пояснили чиновники.
Планируется, что взамен снесенных деревьев в рамках проведения реконструкции сквера посадят новые деревья и кустарники.
Ранее КП сообщала, что подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Куряне рассмотрели 14 дизайн-проектов для семи общественных территорий. Объекты будут реализовываться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщили в администрации региона.
В Курске преобразят скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, Парк Героев Гражданской войны. Жители области определили, какими в Железногорске станут Сквер воинской славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по улице Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.
Свои голоса за понравившиеся идеи благоустройства отдали 58 476 жителей области.