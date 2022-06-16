В Курске появится первая молодежная библиотека

Молодежь хотят приобщить к чтению Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске идут ремонтные работы в библиотеке для молодежи имени А.А. Фета. Это уже 15-я по счету модернизированная библиотека города, но первая в статусе нового поколения.

Здесь появятся различные зоны, которые позволят каждому посетителю найти занятие по душе: литературное кафе, фотостудия, студия звукозаписи, уединенные читательские места, зал для проведения видеоконференций и многое другое. При этом сохранится книжный фонд в количестве более чем в 40 тысяч книг.

Ранее КП сообщала, что в Рыльском районе в рамках реализации национального проекта «Культура» открылась модельная библиотека. Она стала третьим по счету таким учреждением, открывшимся в регионе с начала этого года, сообщает администрация региона.

Куйбышевская сельская библиотека располагается в стенах Дома культуры. В зону ее обслуживания входят три населенных пункта, количество пользователей – 500 человек. Книжный фонд насчитывает более четырех тысяч экземпляров.