Курский «Авангард» расстался с тремя игроками

Максим Богатырев в 13-ти матчах минувшего сезона пропустил 23 мяча. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Ряды курского «Авангарда» в связи с окончанием срока трудовых договоров покинули три футболиста. Это вратарь Максим Богатырев (13 игр, 23 пропущенных мяча), защитник Роман Романов (17 игр, один гол) и полузащитник Дмитрий Садов (девять игр, два гола)

Как сообщалось ранее, в заключительном матче ФНЛ-2 подопечные Дениса Гершуна на своем поле переиграли дубль подмосковных «Химок» (1:0). Исход встречи точным ударом на 53-й минуте решил Павел Барбашов. Куряне завершили сезон беспроигрышной серией из пяти матчей (+4=1). В итоговой таблице наши земляки расположились на восьмом месте – с 27-ю очками. В ФНЛ вышла столичная «Родина» (49). Наши географический сосед – белгородский «Салют» финишировал четвертым (39).