Сто баллов на ЕГЭ по математике в Курске получили два ученика

Выпускники Курска показывают на ЕГЭ высокие результаты, считают в комитете образования
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Выпускники 11-х классов получили результаты второго обязательного единого государственного экзамена по математике.
И снова курские школьники показали высокие результаты. Ребята из гимназии № 44 и школы № 28 получили сто баллов по этому предмету.
Как отметили в комитете образования города, такие высокие результаты по математике были только в 2018 году.
Оба выпускника являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу» и своими высокими результатами ЕГЭ доказывают принадлежность к золотому резерву Курска.
Напомним, что пять выпускников из Курска - двое обучающихся гимназии № 44, по одному из школ №№ 5, 30 и 52 - получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку. Все эти выпускники также являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу».
Курских медалистов будут чествовать на бале «Золотой резерв-2022», который состоится 20 июня на стадионе «Трудовые резервы».