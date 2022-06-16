Курская область до конца года получит 50 новых автобусов

О новых трамваях для Курска пока не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявка Курской области на обновление пассажирского состава одобрена в Министерстве транспорта РФ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Были рассмотрены документы от 67 субъектов РФ. Положительное заключение комиссии получил 21 регион, в их числе Курская область. Заявку курян отметили в Правительстве РФ как одну из наиболее проработанных и качественно составленных, сообщили в Доме Советов.

Курской области в 2022 году передадут 50 новых автобусов, в 2023 – 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В ближайшее время будет начата процедура заключения лизинговых контрактов на поставку транспортных средств между перевозчиками и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Общий объем финансирования на реализацию федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в период 2022-2024 годы по стране составляет 9,9 млрд рублей. Федеральная поддержка предполагается с применением механизма лизинга путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости