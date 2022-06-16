Сайты администрации Курской области подверглись DDoS-атаке

Сайты обладминистрации "легли" Фото: Светлана ВОЛКОВА

На информационную инфраструктуру администрации Курской области сейчас идет массированная DDoS-атака, в связи с чем некоторые сайты могут быть временно недоступны, сообщает комитет информации и печати Курской области.

- Комитет цифрового развития и связи делает все возможное для скорейшего восстановления доступа, - прокомментировали ситуацию в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 15 июня в 07:30 Курская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

- В 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение, - сказал Роман Старовойт.