В Курской области отмечен рост заболеваемости ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 16 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 118 852 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 42 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 274 человека, на ИВЛ – восемь (четверо – инвазивная и столько же – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2485 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 759 114 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 727 278.