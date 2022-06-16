В Курской области судят пятерых граждан Узбекистана

Иностранцы говорят, что хотели перейти с территории Украины в поисках работы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Суджанский районный суд поступило уголовное дело против пятерых граждан Республики Узбекистан. Их обвиняют в пересечении Государственной границы РФ без разрешения. Со слов иностранцев в России они надеялись найти работу.
Из материалов дела следует, что трое мужчин и двое женщин 17 февраля 2022 года пересекли Государственную границу РФ в населенном пункте Свердликово Суджанского района, где их и задержали.
Они поясняют, что в Россию с территории Украины они стремились в поисках работы.
На период предварительного расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.