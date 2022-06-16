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Политика16 июня 2022 4:36

Курские власти объяснили звук взрыва над Сеймским округом

Ночью куряне проснулись от сильного хлопка в городе
Ольга ДАНИЛОВА
Громкий хлопок был слышан в разных частях города

Громкий хлопок был слышан в разных частях города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около часа ночи 16 июня жители Сеймского округа проснулись от громкого звука взрыва в воздухе. Он сопровождался по сведению очевидцев гулом авиации. Куряне стали бурно обсуждать в соцсетях происходящее.

В обладминистрации ночью прокомментировали происшедшее:

- Сегодня около часа ночи в Курске был слышен хлопок. Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет.

Ранее КП сообщала, что 15 июня в 07:30 Курская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

- В 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение, - сказал Роман Старовойт.