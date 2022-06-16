У курян спишут деньги за неоплаченный проезд

Списания объяснили DDoS-атаками Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 16 июня в Курске у пассажиров, транзакции которых не были проведены в апреле, будет списываться плата за совершенные в период с 16 по 30 апреля 2022 года поездки.

- 16 апреля сервера разработчиков ПО системы контроля пассажирских перевозок подверглись DDoS-атакам. В результате этого около 20 тысяч транзакций не были завершены, оплата за проезд не поступила на счета перевозчиков, - сообщили в мэрии.

Все операции по оплате проезда можно отследить в «Личном кабинете пользователя» – http://билет46.рф

- Так как в результате атак не завершены списания средств с банковских карт пассажиров за разное количество поездок, мы проводим их оплату поэтапно в течение месяца, – пояснил директор Информационного центра «Регион-Курск» Игорь Брагин.