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Политика15 июня 2022 14:23

В Курске идет набор в мобилизационный людской резерв

Резервисты обязаны только являться на учения и сборы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В другие регионы резервистов отправлять не будут, сказали в военкомате

В другие регионы резервистов отправлять не будут, сказали в военкомате

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В военкомате Центрального и Сеймского округов областного центра продолжается набор в мобилизационный людской резерв.

О том, что такое людской резерв и на что можно рассчитывать, записавшись в него, рассказал военком Игорь Ясько.

Он объяснил, что участие в мобилизационном резерве - не то же самое, что служба по контракту. После подписания документов резервисты остаются дома, продолжают ходить на работу, но обязаны являться на учения и сборы - они могут занимать до трех дней в месяц. До 30 дней может уходить на участие в ежегодном сборе. На территорию других регионов резервистов отправлять не будут.

Есть и критерии, которым должен соответствовать участник мобилизационного людского резерва. Контракт о пребывании в резерве могут заключить с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание.